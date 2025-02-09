وزارة الداخلية: اجراءات مرورية بمناسبة مقابلة النادي الافريقي وقوافل قفصة

أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الاجراءات بمناسبة مُقابلة الجولة الثامنة عشر لبُطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُرة القدم التي ستدُور اليوم الأحد على السّاعة الثانية بعد الزوال (14) بملعب حمّادي العقربي برادس بين النادي الافريقي وقوافل قفصة.



ونص بلاغ وزارة الداخلية على أنه يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بدايـة من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.



وأضافت أن فتح أبواب الملعب سيكون على الساعة 11.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة مشيرة الى أنه يتعيّن على حاملي التذاكر الاستظهار بها وُجوبا بجميع البوّابات المتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة – مفترق وادي مليان – مفترق BSB – مفترق نوبو).وشددت الوزارة على أن الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبرالمدخل الرّئيسي يكون فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصّحافيّين والضيوف، لافتة الى أنه تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب التذاكر Pelouse ويُمكنُ الوُصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمأوى المدخل الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون .وكذلك عبر الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون وعبر مُفترق نوبو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثم الإنعراج يسارا إتجاه المأوى الجنوبي، أو عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المُتوسّطيّة ثم الإنعراج اتجاه المأوى الجنوبي .وقد تمّ تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Virage و Enceinte ويُمكنُ الوُصول إليه عبر محوّل الملعب ثم المدخل الرّئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي وعبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق BSB في اتجاه المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي وعبر مُفترق نوبو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثم الإنعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.ودعت وزارة الداخلية، كافة الجماهير الرّياضيّة الى إيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.وشدّدت على ضرورة احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة مؤكدة أنهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.