تطاوين : اختتام فعاليات الاكاديمية الجهوية للربوتيك والذكاء الاصطناعي

اختتمت مساء اليوم السبت 8 فيفري فعاليات الاكاديمية الجهوية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي التي نظمتها دار الشباب بالبئر الاحمر (ولاية تطاوين) ايام 5و6و7و8فيفري الجاري



و شارك في هذه الدورة التاسيسية للاكاديمية اكثر من 40 شابا من مختلف مناطق الولاية جمعهم شعف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة



وتضمن برنامج التظاهرة عدة فقرات فكرية وورشات ابتكار وابداع تمثلت في مشروع " الدرون" ومربض افتراضي بسبعة مسارات و"روبوت "يتحسس الحواجز، والمراقبة في الوقت الصحيح لمستوى المياه ، في ما تعلفت الورشة الخامسة بصنع روبوت مخصص لتطبيقات الامن,كما تضمن برنامج الاكاديمية سهرة شبابية واخرى فلكية بالتعاون مع مركز التربصات والاصطياف والتخييم بالدويرات وخرجة سياحية الى قريتي شنني والدويرات الجبليتين ,و اختتمت الاكاديمية بحفل تم خلاله عرض اعمال المشاركين وتوزيع الجوائز على افضل الاعمال التي تجاوز عددها 12 عملا وفق ما افاد به مدير دار الشباب البئر الاحمر، نورالدن بورارة لصحفي /وات/ مشيرا الى تنظيم الاكاديمية سنويا كفضاء تكنولوجي رحب لتطلعاتهم وبراعاتهم الذكيةيذكر ان العديد من نوادي الروبوتيك تم بعثها في اغلب المعاهد والمدارس الاعدادية وفي دور الشباب من خلال اعتمادات المسؤولية المجتمعية لعدد من الشركات البترولية ومن الجمعيات ،على غرار جمعية "رؤيا شبابية" التي نظمت قبل حوالي الشهرين مهرجان الروبوتيك