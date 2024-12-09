قبلي: العيادات الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات امنت 3164 عيادة طبية و46 عملية جراحية ، في موفى الأسبوع الماضي (المدير الجهوي للصحة)

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أمّنت العيادات الطبية المتنقلة متعدّدة الاختصاصات، التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون وزارة الدفاع الوطني ومنظمة الهلال الاحمر التونسي بولاية قبلي، في موفى الاسبوع المنقضي، عددا هامّا من العيادات المجانية والعمليات الجراحية بـ 9 مؤسسات صحية موزعة على مختلف المعتمديات.



وأوضح المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، صباح اليوم الاثنين، لوكالة "وات"، أن هذه العيادات تندرج في إطار توجه الدولة لتقريب الخدمات الطبية المختصة من مستحقيها في كافة ربوع البلاد وخاصة بالمناطق الداخلية، وقد أمّنت في ولاية قبلي 3164 عيادة طبية مختصة، فضلا عن اجراء46 عملية جراحية منها 7 عمليات تهم مرضى القصور الكلوي و29 عملية لاعتتام عدسة العين.

وأضاف أنه تم خلال هذه العيادات الطبية المتنقلة فحص 157 طفلا في مجال أمراض العيون، مع تمكين 89 طفلا منهم من نظارات طبية، مشيرا الى ان كافة العيادات والعمليات الجراحية وعملية توزيع النظارات والادوية تمت بصفة مجانية.



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وأشار إلى أن العيادات شملت المركز الوسيط بمنطقة رجيم معتوق الحدودية، والمركز الوسيط بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، فضلا عن مراكز الصحة الاساسية بمنطقة نويل ومنطقة دوز الغربي من معتمدية دوز الجنوبية، علاوة على المستشفيات المحلية بكل من دوز والفوار وسوق الاحد، والمستشفى الجهوي بقبلي، ومركز التأهيل بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العيادات مكنت على المستوى الاستراتيجي من ربط الصلة مع مؤسسات جامعية في المجال الطبي، وبين الاطباء على المستوى الجهوي وعدد من الاطباء بالمستشفيات الجامعية، علاوة على تنظيم حصص تكوينية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة لتبادل الخبرات لاسيما وان اغلب العمليات الجراحية التي تم اجراؤها كانت بالتعاون بين الاطارات الطبية الجهوية والاطباء المشاركين في العيادات المتنقلة.

وثمّن، بالمناسبة، مجهودات جميع الأطراف لإنجاح هذه التظاهرة التي أصبحت تنتظم بصفة متكررة بهذه الربوع، حيث تم مطلع الشهر الجاري تنظيم عيادات طبية في امراض العيون، وسيشهد منتصف الشهر تنظيم عيادات في أمراض القلب، مع تنظيم عيادات في أمراض النساء والتوليد تشمل بالاساس عمليات التصوير للتقصي المبكر على سرطانات الثدي باستعمال الماموغرافي، وذلك في اطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الصحة، وتنفيذا لتعلميات رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المسداة للمواطن في القطاع الصحي.