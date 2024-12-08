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رابطة الأبطال الافريقية: التعادل السلبي يحسم لقاء دجوليبا المالي وبيراميدز المصري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 21:21 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حسم التعادل السلبي اليوم الأحد لقاء دجوليبا المالي وضيفه بيراميدز المصري لحساب الجولة الثانية من منافاسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.
وبهذه النتيجة التحق بيراميدز المصري بالترجي الرياضي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، في حين يقبع دجوليبا المالي في المركز الثالث بالشراكة مع ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي برصيد نقطة واحدة لكل فريق.
وكان الترجي الرياضي التونسي تعادل يوم الجمعة في لوندا مع ساغرادا اسبيرنسا الأنغولي دون أهداف
ويستضيف الترجي الرياضي في الجولة الثالثة بيراميدس المصري مساء السبت القادم فيما يواجه دجوليبا المالي يوم الاحد المقبل ساغرادا اسبيرانسا الانغولي.
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