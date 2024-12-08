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مختصة في أمراض الشيخوخة تحذر من نقص المغذيات الدقيقة لدى كبار السن

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 18:32 قراءة: 0 د, 52 ث
      
حذرت المختصة في طب العائلة وأمراض الشيخوخة يسر القمرتي، اليوم الأحد، من نقص المغذيات الدقيقة لدى كبار السن، وهو شكل من أشكال سوء التغذية النوعي، تتسبب فيه عوامل مختلفة أهمها قلة تناول الطعام.

وقالت المختصة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، من الضروري أن يتناول المسن ما يحتاجه من مكملات غذائية بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة على أن يكون ذلك بتوجيه من طبيبه المباشر وتحت مراقبته.

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وفسرت "أن التغيرات الفزيولوجية الكبيرة الناتجة عن الشيخوخة مثل انخفاض وظيفة حاسة الشم، والفقدان الجزئي أو الكلي للأسنان، وتراجع إنتاج اللعاب، ومشاكل البلع، تتسبب في عدم إستمتاع كبار السن بتناول الأطعمة مما يجعلهم يستهلكون كميات قليلة منها تكون غير قادرة على توفير ما يحتاجونه من المغذيات الدقيقة.

ويتسبب نقص التغذية الذي يعاني منه كبار السن في انخفاض وظيفة جهاز المناعة لديهم، المنجر بالخصوص عن نقص فيتامينات "ب 9 " و "ب12" وحمض الفوليك، والمعادن النادرة الزنك والحديد وفيتامين "د".

وينجر عن النقص الحاد في المعادن والفيتامينات السالف عدة مضاعفات من بينها الاكتئاب، عدم القدرة على التركيز وانخفاض الشهية، وفقدان الدهون وأنسجة الجسم، وتراجع كتلة العضلات، وصعوبة شفاء الجروح.


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