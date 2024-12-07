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كاس امم افريقيا لكرة اليد : المنتخب التونسي يواجه نظيره المصري في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 10:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم السبت نظيره المصري في اطار المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع ضمن نهائيات كاس امم افريقيا المؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025.

وكان السباعي التونسي انهزم في المباراة التي اقيمت امس الجمعة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لحساب الدور نصف النهائي امام نظيره السنيغالي بنتيجة 18-26 فيما انهزم المنتخب المصري امام نظيره الانغولي (حامل اللقب) بنتيجة 22-36.
وسيجمع الدور النهائي بين المنتخبين الانغولي والسنغالي.
...

يذكر ان المنتخبين التونسي والمصري ضمنا ترشحهما الى المونديال القادم.

الجمعة 6 ديسمبر 2024
الدور نصف النهائي
تونس - السنيغال 18-26
مصر - انغولا 22-36

السبت 7 ديسمبر 2024
المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع
تونس - مصر

الدور النهائي
انغولا - السنغال


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