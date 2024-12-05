إسناد وسام الأمم المتحدة لأفراد فيلق المشاة خفيف التونسي

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انتظم مساء اليوم، الخميس، حفل تقليد الوسام الأممي لفائدة أفراد فيلق المشاة خفيف التونسي العامل ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى "MINUSCA".



وأشرف على هذا الموكب رئيس أركان قوة حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى أمير اللواء "سيمون ندور" وآمري فيالق الوحدات المنتشرة تحت راية البعثة بحضور وفد عسكري تونسي رفيع المستوى وثلة من الملاحظين العسكريين والأمنيين التونسيين المشاركين بالبعثة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.





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وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، هنأ رئيس أركان قوة حفظ السلام، العناصر التونسية بمناسبة حصولهم على الوسام الأممي، منوها بالدور المتميز الذي يقدمه الفيلق في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي، ومثمّنا المستوى الرفيع الذي تتميز به الوحدة العسكرية التونسية من خلال الكفاءة العالية وانضباط أفرادها وتفانيهم في أداء المهام الموكولة إليهم.





