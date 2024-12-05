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وزير تكنولوجيات الاتصال يبحث مع نائب دارة الفضاء السيبراني الصيني تطوير البنية التحتية للاتصالات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 18:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بحث وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، الخميس بتونس، مع نائب وزير إدارة الفضاء السيبراني الصيني، وانغ سونغ، تطوير البنية التحتية للاتصالات واستعمالات الذكاء الاصطناعي.

والتقي الهميسي، المسؤول الصيني وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى تونس يومي 5 و6 ديسمبر 2024 ، وفق ما نقله بلاغ للوزارة.

...

وشكّل الاجتماع مناسبة لمتابعة برامج التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى جانب التباحث حول فرص تعاون جديدة في عدد من المجالات الرقمية.

وتطرّق اللقاء إلى آليات تعزيز العلاقات بين الشركات التونسية الناشطة في المجالات الرقمية ونظيراتها الصينية من خلال تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في المنتديات الدولية التي ينظمها البلدين.

وحضر اللقاء سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ، وان لي، والوفد المرافق لنائب الوزير وإطارات عن الوزارة.



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