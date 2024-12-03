الباحثة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية "سمر حدروق" تتحصل على جائزة اليونسكو السنوية " من اجل المرأة في العلم "

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تحصلت الباحثة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية ، سمر حدروق، على الجائزة السنوية لبرنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للمواهب الشابة "من اجل المرأة في العلم" وذلك على مستوى شمال إفريقيا.



وأعلنت الهيئة العلمية المشرفة على الجائزة الدولية (من الرباط بالمغرب)، عن فوز المترشحة سمر حدروق من تونس يوم 27 نوفمبر المنقضي بالجائزة لبحوثها في مجال علوم البيئة وبالتحديد في مجال معالجة المياه المستعملة وتثمين النفايات ، كما أعلنت عن فوز 4 باحثات أخريات، باحثة من الجزائر في اختصاص الكيمياء ، و3 باحثات مغربيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم النووية، وعلوم الفلك.

وقدمت الباحثة في مركز بحوث وتكنولوجيات البيئة ضمن مخبر المياه المستعملة والبيئة، 5 بحوث علمية في مجال اختصاصها نالت تقدير اللجنة العلمية التي نظرت في 40 مشروعا علميا من بين عدد كبير من المشاريع المقدمة في مجالات علمية متنوعة .



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وتسند منظمة اليونسكو جائزتها السنوية للمواهب النسائية الشابة المتميزة في بحوثها العلمية وفق تقسيم جغرافي يجمع في هذه الجائزة بلدان المغرب العربي، ويتوزع حسب الاختصاصات العلمية التي تضعها الهيئة العلمية المشرفة .

وقالت الباحثة سمر حدروق في تصريح لصحفي "وات" إن الجائزة تتجاوز شخصها لتشمل كل الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، وهي تقدير دولي لقيمة البحوث العلمية المنجزة في المراكز البحثية التونسية، واعتراف كذلك باسهامات المرأة في المجالات البحثية والأكاديمية.

وستسلط الجائزة، وفق الباحثة، مزيدا من الضوء على البحوث العلمية التونسية وخاصة البحوث المرتبطة بمجال اختصاصها من قبل المراكز البحثية العالمية، وهو ما من شانه ان يدفع الى الاحتكاك اكثر بالخبرات العلمية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في ما بينها .