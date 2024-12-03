بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على انجاز مجموعة من البرامج والمشاريع العمومية بكلفة حوالي 10 مليون دينار

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صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية،على تمويل وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع العمومية بعدد من معتمديات الجهة بكلفة مالية تناهز 10 مليون دينار، وفق مصالح دائرة المجلس الجهوي للولاية .



وبينت ذات المصالح ان من بين ابرز المشاريع التي صادقت عليها اللجنة التي ترأستها الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، المصادقة على تقرير تقييم العروض لاشغال تاهيل السوق المركزي بمعتمدية منزل بورقيبة واشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية العالية، والقسط الثاني لاشغال الكهرباء الخاصة بتهيئة ملعب الطيب المهيري بماطر واشغال انجاز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بسجنان.

كما تولت ذات اللجنة المصادقة على تقارير تقييم العروض الخاصة بتزويد عدد من الفضاءات العمومية بالمواد الغذائية وملف الختم النهائي لاشغال احداث السوق البلدي بغزالة والختم النهائي لاشغال بناء قاعة تحضيرية وتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية العتيبة بمعتمدية غزالة، وارجاء المصادقة على الختم النهائي لاشغال عدد من البرامج في انتظار عرضها على انظار اللجنة في اجتماعها الدوري المقبل .