بنزرت: تقدّم أشغال مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري برفراف بنسبة 45 بالمائة

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تقدّمت أشغال مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري برفراف من ولاية بنزرت بنسبة 45 بالمائة، علما أنّ الأشغال الفنية للمشروع انطلقت مطلع السنة الجارية وتم تعليقها خلال الموسم الصيفي قبل أن تستأنف في بداية شهر أكتوبر المنقضي، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رفراف زهير بن جازية.



وبيّن المصدر ذاته، لوكالة "وات"، أن أشغال المشروع تنجز من قبل الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز وهي محل متابعة لصيقة من قبل المصالح البلدية والسلط المحلية، مشيرا إلى أنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تعادل 2.1 مليون دينار.



وبيّن المصدر ذاته، لوكالة "وات"، أن أشغال المشروع تنجز من قبل الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز وهي محل متابعة لصيقة من قبل المصالح البلدية والسلط المحلية، مشيرا إلى أنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تعادل 2.1 مليون دينار.

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وأضاف أنّ من أبرز مكونات المشروع إزالة المواد الحجرية واستعمالها كنواة للمنشاة البحرية، ووضع طبقات جديدة من الحجارة للحماية، علاوة على إنجاز 6 مدارج حجرية جديدة مؤدية للبحر، وتهيئة الرصيف المحاذي لحاجز الحماية الحجري.

ودعا بن جازية عموم المواطنين من المتساكنين والزوار ولاسيما أصحاب العربات بضرورة الانتباه واحترام علامات المرور، وأصحاب المحلات المحيطة بالمكان إلى رفع جميع الإحداثيات الخاصة من أجل ضمان عدم تعطل الإنجاز الفني للمشروع الذي ينتظر ان يكون جاهزا مع حلول الموسم الصيفي المقبل، ليضفي على كرنيش رفراف حلة جديدة تسر الناضرين من ابناء المنطقة وضيوفها، وفق تعبيره.





