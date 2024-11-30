منتدى حواري بين القطاعين العام والخاص حول "تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري" يومي 3 و4 ديسمبر بالعاصمة

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ينظم المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف "كونكت" منتدى حواريا بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر 2024 بالمركز العمراني الشمالي بتونس العاصمة.



ويشارك في فعاليات هذا المنتدى خبراء في المجال الاقتصادي والمالي إلى جانب مستثمرين وممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية و نواب شعب، شارك جلهم في أعمال ورشات التفكير التي نظمها المجمع المهني للصناعة السينمائية في شهري جوان وسبتمبر الماضيين تحت عنوان "لقاءات الخميس السينمائية".





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ويهدف المنتدى، وفق بلاغ صادر عن المنظمين، إلى "تعزيز مساهمة القطاع السينمائي والسمعي البصري في النمو الاقتصادي و في تثمين تراثنا الثقافي الوطني"، وإلى مزيد توعية صناع القرار بأهمية اعتماد مشروع خطة العمل التي يقترحها المجمع والتي تتعلق بمسائل هامة ذات العلاقة بقطاع السينما منها "تسهيل الحصول على التمويل" و"تحفيز الاستثمار في البنية التحتية" و"تنمية الصناعة السينمائية في الجهات و الأقاليم" و"تعزيز الجاذبية الإقليمية واستقطاب تصوير الأفلام الأجنبية" و"تنقيح القوانين والتشريعات وإعادة هيكلة مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة".



وتهدف خطة العمل المقترحة، والقائمة على مبدأ التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، إلى توفير بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية وتحسين مناخ الأعمال بما يساهم في خلق دينامكية اقتصادية تسمح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي حتى يكون قاطرة للتنمية ويساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني وفق ما جاء في بلاغ المجمع المهني للصناعة السينمائية.