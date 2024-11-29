عبد الرحمان الهذيلي: "خيبة أمل من الانتظارات المتوقعة بخصوص ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين"

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قال عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه بعد ثلاث سنوات من 25 جويلية 2021، "هناك خيبة أمل من الانتظارات المتوقعة بخصوص ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين".



وذكر لدى افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للحركات الاجتماعية المنعقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحكومات المتعاقبة بعد 25 جويلية أخلت بكل التزامات المفاوضات وفق تعبيره، مرجحا بأنه لا وجود لانفراج في مطالب التشغيل والتنمية العادلة.





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من جانبه اعتبر سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن هنالك تلازما بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي من جهة وبين البعد السياسي من جهة أخرى ، قائلا ان "الاتحاد لن يتخلى عن دوره ولن يصفق للاستبداد".

من جهته شدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن هنالك اليوم "عجزا" وفق توصيفه على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا قوله إن الرابطة تقف دائما مع نضال الشعب التونسي ضد أية هجمة شرسة يتعرض لها من قبل من يمتلكون السلطة ".