جلسة عمل باشراف رئيس الدولة حول موسم جني الزيتون و توفير البذور

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أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، على جلسة عمل تتعلق بموسم جني الزيتون وتوفير البذور. وجرت الجلسة بحضور كل من رئيس الحكومة، كمال المدوري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد الدالي، والمدير العام المساعد لديوان الحبوب، نبيل زروق.



وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية ان رئيس الدولة أكد "ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة تتعلق بتأمين موسم جني الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلق بتوفير البذور في أحسن الظروف".





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ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع خطة استراتيجية واضحة تقوم على استشراف المستقبل تحسبا لأي طارئ يمكن أن يستجدّ.



من جهة أخرى، شدّد الرئيس قيس سعيّد على أن "محاولات الإرباك، التّي تحصل هذه الأيام غير طبيعية وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات".



وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يستعيد الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب، الذين أحدثا في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوريهما كاملين لتحقيق الأهداف التي بُعثا من أجلهما. وذكر في هذا السياق أن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن. كما أن الديوان الوطني للحبوب كان يوفّر البذور التونسيّة بالكميّات الكافية، التي يحتاجها الفلاحون.

