وزير الخارجية يتسلم أوراق تقديم ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس

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تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الخميس، من فلورانس باستي، أوراق تقديمها كممثلة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.



وشكّل اللقاء، بحسب بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، مناسبة، تمّ خلالها استعراض إنجازات تونس وريادتها في مجال حقوق المرأة وتمكينها، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات المتّصلة بالإدارة والأعمال والتعليم وكذلك على النهوض بالمرأة الريفية وتحسين وضعيتها وحماية حقوقها.





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وأكّد النفطي حرص تونس على مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة الأممية من أجل توفير فرص أكبر للمرأة التونسية في مجالات التكوين والريادة والتمكين الاقتصادي خاصة للعاملات الفلاحيات وصاحبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أفق الاستحقاقات الأممية المقبلة.



ومن جهتها، أشادت المسؤولة الأممية بالمستوى المرموق، الذي بلغته تونس في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، وجددت استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمزيد تعزيز علاقات التعاون مع تونس وتوسيعها لتشمل ميادين حيوية تهمّ المرأة التونسية.