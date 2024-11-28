المنستير: انطلاق دراسات مشروع إعادة تعبيد الطريق الحزامية الرابطة بين جمّال والمكنين

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انطلقت دراسات مشروع إعادة تعبيد الطريق الحزامية الرابطة بين جمّال والمكنين بولاية المنستير على طول 5 كلم، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية جمّال، معز بن عمارة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكّد بن عمارة أنّ هذه الطريق تمثل شريانا حيويا لمدينة جمّال، إلّا أنّها باتت محل تشكيات كثيرة من قبل المواطنين ومستعملي الطريق باعتبار عدم التدخل فيها منذ وقت طويل.

وتستعدّ بلدية جمّال لتنفيذ مشروع تعبيد الطرقات في المدينة بكلفة تناهز مليونا و500 ألف دينار، وهو حاليا في مرحلة إعلان طلب العروض للمرة الثالثة وتمن المنتظر فتح العروض في منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف بن عمارة أنّ مشروع التنوير العمومي لتركيز 420 فانوس مقتصد للطاقة من نوع "لاد" على مستوى الطريق الحزامية ووسط مدينة جمال قد بلغ مرحلة فتح العروض بكلفة في حدود 250 ألف دينار، وينتظر استكمال تنفيذه في موفى جانفي أو بداية فيفري 2025.



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وتسعى بلدية جمّال، من جهة أخرى، إلى إحداث مستودعات نموذجية تستجيب لكلّ الشروط المطلوبة، وتعمل على تسريع إنجاز مشروع تهيئة المستودع البلدي الذي استكملت بعد دراساته ويموله صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، كما ستشرع في أشغال تهيئة مستودع المعدات الذي يمسح قرابة 4 آلاف متر مربع، علاوة على تهيئة مستودع الحجز.

من جهة أخرى، وفرت بلدية جمال اعتمادا قدره 55 ألف دينار لاستكمال أشغال إعادة تهيئة دار الشباب بجمال من خلال تركيز باب وجزء من سور هذه المؤسسة الذي وقع هدمه وإعادة بنائه، حيث تقدمت الأشغال بنسبة 90 في المائة، كما ساهمت في مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين جمال وطوزة بكلفة جملية تناهز 600 ألف دينار من خلال تحويل اعتماد قدره 250 ألف دينار إلى المجلس الجهوي.

وفي إطار دعم مجهود الديوان الوطني للتطهير، أنجزت البلدية مشروعا لمد شبكة التطهير بكلفة في حدود 60 ألف دينار، وستبرمج خلال ميزانيتها المقبلة مشروعا آخر في هذا المجال، كما اقتنت خلال السنة الجارية شاحنة مجهزة بسلم وشاحنة أخرى حمولتها 3.5 أطنان لدعم أسطول النظافة، وهي حاليا في مرحلة انتظار تسلم هذه الشاحنات، وفق كاتب عام بلدية جمال.

