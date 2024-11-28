اختيار زهرة النفاف رئيسة لفيدرالية المرأة الفلاحة ورؤوف حسني كاتبا عاما لفيدرالية الفلاحين الشبان

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تم، على هامش انعقاد ندوة اختتام مشروع دعم المنظمات الفلاحية في القارة الأفريقية الخميس بتونس، اختيار كل من زهرة النفاف، عضو المكتب التنفيذي الوطني، رئيسة لفيدرالية المرأة الفلاحة ورؤوف الحسني، كاتب عام الجامعة الوطنية للفلاحين الشبان بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كاتبا عاما لفيدرالية الفلاحين الشبان.





كما تم بنفس المناسبة، تركيز اللجنتين التأسيسيتين لفيدرالية الفلاحين الشبان وفيدرالية المرأة الفلاحة صلب الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين.



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وكانت ندوة اختتام مشروع دعم منظمات المزارعين في بلدان افريقيا ومنطقة البحر الكارييبي والمحيط الهادئ ( FO4CP )، قد افتتحت الثلاثاء بتونس، بتنظيم من الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين تحت عنوان : "الإنجازات ومجالات التكامل مع المنتدى الاقليمي لمزارعي شمال افريقيا والشرق الأوسط". وهو مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( FIDA ).



و مثل هذا اللقاء فرصة للحوار وإقامة شراكات استراتيجية و إحداث أنظمة متابعة للتوصيات المقدمة في المنتدى الإقليمي لمزارعي شمال افريقيا والشرق الأوسط الذي انعقد بتونس خلال شهر أكتوبر 2022.





كما اتاح فرصة للاستفادة من التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في إطار المشروع والنقاش حول التحديات الزراعية الراهنة والمستقبلية في علاقة بضمان استدامة الموارد ومجابهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي من خلال حلول مبتكرة و برامج مشتركة.