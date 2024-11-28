الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة السابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 30 نوفمبر والاحد 1 ديسمبر بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:



السبت 30 نوفمبر

المجموعة الاولى



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في المرسى

مستقبل المرسى - جمعية مقرين طاهر تليش

في رادس البلدي

النجم الرادسي - مكارم المهدية وسيم بوسيفي

في حمام الانف

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية امير العيادي

في قربة

النادي القربي - جمعية اريانة خليل الطرابلسي

في جندوبة

جندوبة الرياضية - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة جاسر قيراط

في المكنين

سبورتينغ المكنين - امل حمام سوسة سفيان الورتاني

المجموعة الثانية

في الشابة

هلال الشابة - مستقبل القصرين نزار الرياحي

في الرديف

هلال الرديف - تقدم ساقية الداير سفيان المنصري





الاحد 1 ديسمبر

المجموعة لاولى

في مساكن

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل ياسين هماني

المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة - الملعب القابسي باديس بن صالح

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - شبيبة القيروان خليل الجريء

في سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - كوكب عقارب حسان السالمي

في تطاوين

امل الرقبة - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر

في جربة (مصطفى الدوري)

امل جربة - نسر جلمة وليد الهذلي

