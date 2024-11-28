الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة السابعة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 30 نوفمبر والاحد 1 ديسمبر بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:
السبت 30 نوفمبر
المجموعة الاولى
السبت 30 نوفمبر
المجموعة الاولى
في المرسى
مستقبل المرسى - جمعية مقرين طاهر تليش
في رادس البلدي
النجم الرادسي - مكارم المهدية وسيم بوسيفي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية امير العيادي
في قربة
النادي القربي - جمعية اريانة خليل الطرابلسي
في جندوبة
جندوبة الرياضية - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة جاسر قيراط
في المكنين
سبورتينغ المكنين - امل حمام سوسة سفيان الورتاني
المجموعة الثانية
في الشابة
هلال الشابة - مستقبل القصرين نزار الرياحي
في الرديف
هلال الرديف - تقدم ساقية الداير سفيان المنصري
الاحد 1 ديسمبر
المجموعة لاولى
في مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل ياسين هماني
المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - الملعب القابسي باديس بن صالح
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - شبيبة القيروان خليل الجريء
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - كوكب عقارب حسان السالمي
في تطاوين
امل الرقبة - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر
في جربة (مصطفى الدوري)
امل جربة - نسر جلمة وليد الهذلي
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