الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة العاشرة

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم :



السبت 30 نوفمبر 2024

مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)



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الملعب التونسي - النادي الافريقي امير لوصيف

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)

النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان يسري بوعلي

الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)

النجم الساحلي - مستقبل قابس سيف الورتاني

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)

اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي ايمن النصري



الاحد 1 ديسمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)

الترجي الرياضي - شبيبة العمران فرج عبد اللاوي

ملعب سليمان (س 14)

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)

الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي صادق السالمي

ملعب المتلوي (س 14)

نجم المتلوي - قوافل قفصة نضال اللطيف

