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الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة العاشرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Novembre 2024 - 15:49 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم :

السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
...

الملعب التونسي - النادي الافريقي امير لوصيف
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان يسري بوعلي
الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - مستقبل قابس سيف الورتاني
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي ايمن النصري

الاحد 1 ديسمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - شبيبة العمران فرج عبد اللاوي
ملعب سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي صادق السالمي
ملعب المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - قوافل قفصة نضال اللطيف


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