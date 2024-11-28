الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة العاشرة
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت 30 نوفمبر الجاري وغرة ديسمبر القادم :
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
السبت 30 نوفمبر 2024
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14)
الملعب التونسي - النادي الافريقي امير لوصيف
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 14)
النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان يسري بوعلي
الملعب الاولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - مستقبل قابس سيف الورتاني
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 14)
اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي ايمن النصري
الاحد 1 ديسمبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - شبيبة العمران فرج عبد اللاوي
ملعب سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي صادق السالمي
ملعب المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - قوافل قفصة نضال اللطيف
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