نابل: فريق عمل مشترك يزور معتمدية قرمبالية لاختيار موقع بناء مستشفى جهوي بالمنطقة (عضو بمجلس النواب)

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تنقل، اليوم الخميس، فريق مشترك يضمّ ممثلين عن مصالح الصحة والسلط المحلية بولاية نابل وعدد من الادارات الى معتمدية قرمبالية لاختيار قطعة الأرض التي ستخصص لبناء مستشفى جهوي بقرمبالية، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة في تصريح لوكالة "وات"



وأوضح أنّ فريق العمل المشترك سيتولى الاختيار من بين ثلاث قطع قريبة من الطريق السيارة وقبالة دار المسنين على مساحة يمكن ان تصل الى 4 هكتارات، معتبرا أنّ "اختيار قطعة الارض يعد لبنة اولى وهامة لبناء مستشفى جهوي جديد بقرنبالية يستجيب لحاجيات المعتمدية والمعتمديات المجاورة"، على حد تعبيره.





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وقال فنيرة، بخصوص موعد انطلاق مشروع بناء المستشفى الجديد، "كانت لنا لقاءات مع وزير الصحة خاصة خلال مداولات مجلس نواب الشعب وقد اوفى بوعده بتكليف فريق مشترك لاختيار قطعة الارض التي ستخصص لبناء المستشفى الجديد ومن المتوقّع برمجة المشروع خلال المخطط التنموي 2026-2030".



وأكد ان استجابة وزارة الصحة واستعدادها لبرمجة مشروع بناء المستشفى الجهوي الجديد بقرمبالية سيكون له اثر ايجابي كبير على متساكني المنطقة والمعتمديات المجاورة، والذين ما فتئوا يطالبون منذ سنوات ببناء مستشفى جهوي جديد يستجيب لانتظاراتهم ويقلّص من معاناتهم في التنقل الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل او الى مستشفيات بتونس العاصمة.

وأضاف أن "إنجاز هذا المشروع الصحي الهام سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، وفي توفير الاختصاصات الطبية التي تحتاجها، فضلا عن مساهمته في تخفيف الضغط على مستشفى المعموري بنابل، وفي توفير الخدمات الاستعجالية التي يحتاجها المصابون في حوادث المرور التي غالبا ما تحدث بالطريق السيارة".