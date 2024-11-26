المنستير: انطلاق دورات تكوينية لإحداث نوادي الروبوت التعليمي بنوادي الأطفال العمومية في الجهة

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انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالمنستير، دورات تكوينية في البرمجة البصرية والروبوتات تتواصل إلى غاية يوم 5 ديسمبر، لفائدة 24 إطارا من نوادي الطفولة العمومية بالجهة، قصد إحداث نوادي في الروبوت التعليمي بنوادي الأطفال العمومية.





وتتعلق الدورة الأولى بالروبوت التعليمي، وتمتد ثلاثة أيام، من 26 الى 28 نوفمبر الجاري، لفائدة 13 من إطارات نوادي الأطفال العمومية بقصر هلال، وطبلبة، والجنايحة، وبنبلة، وعميرة الفحول، والمكنين، والمصدور، وبوحجر، والبقالطة، وقصيبة المديوني، والمركز المندمج للشباب والطفولة، وفق ما أفادت به مديرة المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل هناء الشوالي الطاهري صحفية "وات".



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وستكون الدورة التكوينية الثانية حول البرمجة البصرية سكراتش2 من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، لفائدة 11 إطارا من نوادي الطفولة بلمطة وخنيس وزرمدين ومنزل حرب والمنستير وجمال ومركب الطفولة بالساحلين.

وسبق للإطارات المشاركة في دورة الروبوت التربوي متابعة 03 دورات تكوينية في البرمجية البصرية سكراتش، نظرا الى ضرورة متابعة تكوين في سكراتش قبل المرور للتكوين في الروبوت التعليمي، حسب المتفقد أول في الشباب والطفولة الناصر بن حليمة .

وتستهدف هذه الدورات التكوينية الى بعث نوادي اختصاص في الروبوت التعليمي بنوادي الأطفال ومركبات الطفولة والمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير، وهي عملية غير مسبوقة في نوادي الأطفال العمومية بالجهة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية واستقطاب الأطفال نحو نوادي الأطفال بتوفير اختصاصات يطلبها الطفل ويقبل على تعلمها بشغف.

وأكد بن حليمة أنّ هذه النوادي، ستعد الطفل لدراسة الإعلامية والمواد التكنولوجية في المدرسة وستثري معارفه علاوة على أنّه سيحظى فيها بإحاطة نفسية واجتماعية.

وتسمح ممارسة الطفل لنشاط في نادي الروبوت التعليمي "سبايك روبوت" حسب المكوّنة بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل والمشرفة على هذه الدورة التكوينية آمنة الديماسي، بتعلم الرياضيات والفن والعلوم والهندسة والبرمجة وحل الإشكاليات واكتساب مهارات التواصل الجيّد عبر تقديم الروبوت التعليمي الذي يختار انجازه وتعليل سبب اختياره.

ويطور هذا النشاط لدى الطفل التفكير المنطقي والنقدي والإبداعي والقيادي ويؤهله لاحقا للحياة الدراسية والاجتماعية والمهنية وريادة الأعمال.