بنزرت: استرجاع عقار دولي مخصّص لانجاز مدرسة ابتدائية بمنطقة برج طالب ببنزرت الجنوبية

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استرجعت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الاراضي الدولية المستولى عليها، اليوم الاثنين، عقارا دوليا يمسح 4301 مترا مربعا بمنطقة برج طالب بمعتمدية الجنوبية مخصّص لإحداث مدرسة ابتدائية بالمنطقة، وعمد أحد الأشخاص إلى استغلاله منذ سنة 2013 دون وجه حق قانوني، وفق تاكيد معتمد المنطقة فيصل العجمي.



وأضاف العجمي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ اللجنة التي يرأسها والي بنزرت سالم بن يعقوب وتتكون من مصالح المعتمدية والبلدية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني وعمدة المنطقة ، تولت تنفيذ قرار اخلاء واسترجاع العقار المذكور دون أيّة إشكاليات.

وأكّد الحرص على إتمام بقية الإجراءات الواجبة من أجل احداث مدرسة ابتدائية بهذه الأرض الدولية المسترجعة وعدم تعطل انجاز المشروع خاصة وانه تم رصد الاعتمادات اللازمة في الغرض وينتظر قريبا اصدار الاعلان طلب العروض الخاص بهذه المنشأة التربوية الجديدة التي ستعزز المنظومة اللوجستية التعليمية بالمعتمدية، وفق تعبيره.



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