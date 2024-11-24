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الإطاحة بشبكة متخصصة في تزوير العملة ببن عروس وحجز 100 ورقة نقدية أجنبية مزورة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 18:15 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس اليوم، الأحد 24 نوفمبر، عن نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير العملة الأجنبية وترويجها بمحافظة بن عروس. العملية تمت بواسطة وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية، بالتعاون مع وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحمدية.

تفاصيل العملية:
المضبوطات: تم حجز 100 ورقة نقدية مزورة من العملة الأجنبية.
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الأدوات المستخدمة: صودرت أجهزة متطورة تُستخدم في التزوير والطباعة، بالإضافة إلى وثائق مزورة.
الموقوفون: تم القبض على اثنين من أفراد الشبكة بعد تحقيقات دقيقة وموسعة لتحديد هوياتهم.

أهمية الإنجاز:
تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد التونسي من المخاطر المرتبطة بتزوير العملات الأجنبية، وهي خطوة تؤكد جاهزية الوحدات الأمنية للتعامل مع الجرائم المنظمة.


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