الرابطة 2 : النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية والاخيرة من الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد :
المجموعة الأولى:
الأحد 24 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى:
الأحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف 2-1
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1-0
السبت 23 نوفمبر 2024:
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي 1-0
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى 0-2
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين 1-0
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0-0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 1-0
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 14 6
2- جمعية مقرين 13 6
3- امل حمام سوسة 12 6
4- مستقبل المرسى 11 6
-- القلعة الرياضية 11 6
-- جندوبة الرياضية 11 6
7- مكارم المهدية 10 6
8- جمعية اريانة 7 6
9- نادي حمام الانف 6 6
10-مستقبل وادي الليل 5 6
--هلال مساكن 5 6
12- ملعب منزل بورقيبة 3 6
13-سبورتينغ المكنين 2 6
--النجم الرادسي 2 6
المجموعة الثانية:
الأحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي 1-0
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب 3-1
في ملعب القصرين المعشب
المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد 2-1
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة 2-0
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1
السبت 23 نوفمبر 2024:
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة 1-0
الترتيب:
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 16 6
2- مستقبل القصرين 15 6
3- كوكب عقارب 11 6
-- محيط قرقنة 11 6
-- نسر جلمة 11 6
6-اولمبيك سيدي بوزيد 8 6
-- بعث بوحجلة 8 6
8-هلال الرديف 7 6
--تقدم ساقية الداير 7 6
10- امل الرقبة 6 6
11-سكك الحديد الصفاقسي 5 6
12-هلال الشابة 4 6
13- الملعب القابسي 3 6
14-امل جربة 2 6
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