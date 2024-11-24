الرابطة 2 : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية والاخيرة من الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد :



المجموعة الأولى:

الأحد 24 نوفمبر 2024



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في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف 2-1

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1-0



السبت 23 نوفمبر 2024:

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي 1-0

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى 0-2

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين 1-0

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0-0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 1-0



الترتيب ن ل

1- النادي القربي 14 6

2- جمعية مقرين 13 6

3- امل حمام سوسة 12 6

4- مستقبل المرسى 11 6

-- القلعة الرياضية 11 6

-- جندوبة الرياضية 11 6

7- مكارم المهدية 10 6

8- جمعية اريانة 7 6

9- نادي حمام الانف 6 6

10-مستقبل وادي الليل 5 6

--هلال مساكن 5 6

12- ملعب منزل بورقيبة 3 6

13-سبورتينغ المكنين 2 6

--النجم الرادسي 2 6



المجموعة الثانية:

الأحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي 1-0

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي 1-0

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب 3-1

في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد 2-1

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة 2-0

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1



السبت 23 نوفمبر 2024:

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة 1-0



الترتيب:

الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 16 6

2- مستقبل القصرين 15 6

3- كوكب عقارب 11 6

-- محيط قرقنة 11 6

-- نسر جلمة 11 6

6-اولمبيك سيدي بوزيد 8 6

-- بعث بوحجلة 8 6

8-هلال الرديف 7 6

--تقدم ساقية الداير 7 6

10- امل الرقبة 6 6

11-سكك الحديد الصفاقسي 5 6

12-هلال الشابة 4 6

13- الملعب القابسي 3 6

14-امل جربة 2 6