دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخباتU20: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1

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تمكن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة من تحقيق فوز حاسم مساء اليوم السبت بمدينة الاسماعيلية المصرية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الرابعة من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لهاته الفئة العمرية المؤهلة لكاس امم افريقيا اقل من 20 سنة .



وافتتح المنتخب التونسي النتيجة بهدف اللاعب الجزائري عبد الحميد نعيم ضد مرماه (76) الا ان منتخب "الخضر" توفق في تعديل الكفة في دق (81) عن طريق اسلام عباس وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل اختطف اللاعب امان الله المحرزي في دق (90+6) هدف التفوق للمنتخب التونسي.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 6 نقاط متقدما الى المركز الثاني بينما تجمد رصيد المنتخب الجزائري في المرتبة الرابعة بنقطتين.



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وينهي ابناء المدرب سليم بن عاشور مشوارهم في هاته الدورة التاهيلية يوم الثلاثاء القادم بملاقاة المنتخب المصري. وستكون نتيجة التعادل كافية للمنتخب التونسي لضمان التاهل الى النهائيات القارية.

Amen Meherzi OFFRE la victoire à la Tunisie 🇹🇳 à la toute dernière minute face à l’Algérie 🇩🇿 (2-1) ! 🔥#QCANU20 pic.twitter.com/q4BO8N7i29 — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) November 23, 2024



الجولة الرابعة - السبت 23 نوفمبر 2024 :

تونس - الجزائر 2-1

س19/ المغرب - ليبيا

معفى : مصر



الجولة الثالثة - الاربعاء 20 نوفمبر2024 :

ليبيا - مصر 1- 2

الجزائر - المغرب 1- 1

معفى : تونس



الجولة الثانية - الأحد 17 نوفمبر 2024 بالسويس :

الجزائر - مصر 1 - 1

تونس- المغرب 1 - 2

معفى : ليبيا



الجولة الاولى / الخميس 14 نوفمبر 2024

تونس - ليبيا 2-1

المغرب - مصر 2-1





الترتيب : ن ل الفارق

المغرب 7 3 +2

تونس 6 3 +1

مصر 4 3 0

الجزائر 2 3 -1

ليبيا 0 2 -2



برنامج المقابلات المتبقية

الجولة الخامسة - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 :

الاسماعيلية : س17/ الجزائر - ليبيا

السويس : س17/ مصر - تونس

معفى : المغرب



ملاحظة : تجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة يتأهل في اعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني عن منطقة اتحاد شمال افريقيا الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2025 بجنوب افريقيا (19 فيفري - 11 مارس). وينهي ابناء المدرب سليم بن عاشور مشوارهم في هاته الدورة التاهيلية يوم الثلاثاء القادم بملاقاة المنتخب المصري. وستكون نتيجة التعادل كافية للمنتخب التونسي لضمان التاهل الى النهائيات القارية.تونس - الجزائر 2-1س19/ المغرب - ليبيامعفى : مصرليبيا - مصر 1- 2الجزائر - المغرب 1- 1معفى : تونسالجزائر - مصر 1 - 1تونس- المغرب 1 - 2معفى : ليبياتونس - ليبيا 2-1المغرب - مصر 2-1المغرب 7 3 +2تونس 6 3 +1مصر 4 3 0الجزائر 2 3 -1ليبيا 0 2 -2الاسماعيلية : س17/ الجزائر - ليبياالسويس : س17/ مصر - تونسمعفى : المغربملاحظة : تجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة يتأهل في اعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني عن منطقة اتحاد شمال افريقيا الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2025 بجنوب افريقيا (19 فيفري - 11 مارس).