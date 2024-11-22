دوري الأمم الأوروبية: قرعة ربع النهائي تضع إسبانيا حاملة اللقب في مواجهة هولندا وألمانيا تصطدم بإيطاليا

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سحبت اليوم /الجمعة/، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث تلتقي إسبانيا "حاملة اللقب" مع هولندا، وصدام بين ألمانيا وإيطاليا.



وأوقعت قرعة البطولة، المنتخب الإسباني بطل أوروبا وحامل اللقب، مع نظيره الهولندي، والبرتغال بطلة نسخة 2019 مع الدنمارك، وألمانيا مع إيطاليا، وفرنسا مع كرواتيا.

وتسعى منتخبات إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، للفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخها، بينما تتطلع ألمانيا، والدنمارك للوصول للدور نصف النهائي لأول مرة.



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وتتأهل المنتخبات الفائزة من تلك المواجهات للمربع الذهبي، حيث سيلتقي الفائز من ربع النهائي الذي يجمع بين إسبانيا وهولندا مع الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا، بينما يلتقي الفائز من لقاء إيطاليا وألمانيا مع الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك.

وستقام جولة الذهاب من الدور ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 على ملاعب المنتخبات التي احتلت وصافة الترتيب، ثم تلعب مباريات الإياب يوم 23 من الشهر ذاته، على أن يقام الدور نصف النهائي في الرابع والخامس من جوان 2025، والمباراة النهائية في الثامن من الشهر ذاته، ومباراة تحديد المركز الثالث الذي يسبق النهائي.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة القارية، بفوزه على نظيره الكرواتي بركلات الترجيح في النهائي.