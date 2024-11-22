الرابطة 1 - الجولة 9- تعادل اتحاد بن قردان والترجي الرياضي 1-1

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تعادل اتحاد بن قردان مع الترجي الرياضي التونسي 1-1 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الجمعة ببن قردان في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر الفريق المحلي بافتتاح التسجيل بواسطة حسام الحباسي (10) فيما عدل الجزائري يوسف البلايلي (59) النتيجة لفائدة الفريق الزائر.

ورفع الترجي الرياضي، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة مدربه الجديد الروماني ريجيكامف، رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع رفقة الاتحاد المنستيري الذي يحل ضيفا يوم الاحد على الاولمبي الباجي

المتصدر في الكاف.



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واصبح رصيد بن قردان 7 نقاط في المركز الثاني عشر رفقة نجم المتلوي الذي ينزل ضيفا على شبيبة العمران غدا بملعب زويتن.





النتائج والبرنامج

الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي (س14):

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (10)

الترجي الرياضي 1 يوسف البلايلي (59)





السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س14)

شبيبة العمران - نجم المتلوي الحكم / هيثم الطرابلسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين الحكم / عبد الحميد بدر الدين

ملعب قابس (س14)

مستقبل قابس - النادي البنزرتي الحكم / حمزة جعيد

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30دق دون حضور جمهور)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق



الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب المركب الرياضي بالكاف (س14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري



الترتيب ن ل

الترجي الجرجيسي 19 8

النادي الافريقي 18 8

الاولمبي الباجي 17 8

الاتحاد المنستيري 16 8

الترجي الرياضي 16 9

الملعب التونسي 15 8

النادي الصفاقسي 11 8

شبيبة العمران 11 8

مستقبل قابس 8 8

النجم الساحلي 8 8

مستقبل سليمان 8 8

نجم المتلوي 7 8

اتحاد بنقردان 7 9

النادي البنزرتي 4 8

قوافل قفصة 4 8

اتحاد تطاوين 3 8

