أعوان الآلية 20 يطالبون بالترسيم وتسوية وضعيتهم المالية والادارية مع قرب انتهاء آجال عقودهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/632064ee806a45.68911451_jgiqmlkhfpeon.jpg width=100 align=left border=0>

طالب أعوان الآلية 20 والأعوان والاطارات في جميع الاختصاصات المنتدبون بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و البالغ عددهم أكثر من ألف عون وإطار، اليوم الجمعة في بيان لهم، بضرورة الترسيم وتسوية الوضعية المهنية مع قرب نهاية العقد في غرّة ديسمبر 2024.



وأوضحت منسقة عن الآلية 20 من المنتدبين بالمركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة، آمنة زويدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العقود ممضاة مع المركز الدولي، في حين أن التأجير يتم صرفه كمبلغ صافي من اعتمادات الاتحاد التونسي للتضامن ولم تتم منذ سنة تقريبا تسوية وضعيتهم المالية والادارية، معتبرة أنها وضعية "غير قانونية".

وأشارت الى أن أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بقمرت والبالغ عددهم نحو 73 عونا واطارا يقع صرف أجورهم من ميزانية المركز في حين أن بقية الاعوان والاطارات في كافة الاختصاصات وأعوان الآلية 20 بالمراكز النموذجية للمركز والتي تتوزع على أكثر من 20 ولاية يقع تأجيرهم على حساب الاتحاد التونسي للتضامن عبر عقود ممضاة.



...





ودعت آمنة زويدي في هذا الصدد الى القطع مع التشغيل الهش وتمتيع جميع الأعوان والاطارات بكافة اختصاصاتهم وأعوان الآلية 20 من حقوقهم المالية والادارية حسب ما تنص عليه العقود الممضاة مشددة على ضرورة تطبيق مقتضيات العقود و التي تنص على حق الأعوان في الزيادات الاجتماعية لسنوات 2022-2023-2024 والمنح المرتبطة بالأجر على غرار منحة الإنتاج للمكونين والمربين و الإداريين و العملة.

ولفتت الى أن المؤجر لم يقم بالتصريح على منظوريه لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية منذ ديسمبر 2023، وهو ما يعتبر من الخروقات الواضحة للقانون حسب تقديرها داعية في هذا الصدد الى تفعيل التغطية الاجتماعية تطبيقا لما ورد في العقود والتسريع في إعداد مشروع النظام الأساسي للمركز لما من شأنه أن يضبط التوجيهات العامة.

وللاشارة أعلن أعوان الآلية 20 في بيانهم اليوم الجمعة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 ديسمبر المقبل رفضا للتشغيل الهش وللمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية.