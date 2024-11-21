دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات (اقل من 17 سنة) - النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673f6cb8b1bd93.67104563_ejnlpigmhqfko.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات التي جرت امس الاربعاء لحساب الجولة الرابعة لدورة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات لكرة القدم (أقل من 17 سنة) والمؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2025



الجولة الرابعة (الأربعاء 20 نوفمبر):

تونس- مصر 2-3



...



ليبيا- المغرب 0-2



الجولة الاولى (الاثنين 11 نوفمبر):

الجزائر - تونس 0-1

المغرب - مصر 5-1

ليبيا: معفاة



الجولة الثانية (الخميس 14 نوفمبر)

مصر - الجزائر 2-1

تونس - ليبيا 2-1

المغرب: معفى



الجولة الثالثة (الأحد 17 نوفمبر) :

ليبيا - الجزائر 2-3

المغرب - تونس 2-2



الترتيب نقاط لعب الفارق

1- المغرب 7 3 +6

- تونس 7 4 +1

3- مصر 6 3 -2

4- الجزائر 3 3 -1

5- ليبيا 0 3 -4



المقابلات المتبقية:

الجولة الخامسة والأخيرة (السبت 23 نوفمبر):

س17/ الجزائر - المغرب

س17/ مصر - ليبيا

تونس: معفاة



ملاحظة: تقام الدورة في شكل بطولة مصغرة ويمثل فيها صاحبا المركزين الأول منطقة شمال إفريقيا في نهائيات كان- 2025.