بنزرت: فضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت يحقق إستثمارات بقيمة 832 مليون دينار ويوفر 9000 موطن عمل خلال السنة المنقضية

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بلغ حجم الاستثمارات الجملية داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت، إلى حدود 31 ديسمبر 2023، حوالي 832 مليون دينار، من بينها 98% إستثمارات أجنبية مباشرة، حسب معطيات من إدارة المؤسسة المكلفة بتسيير الفضاء.



وتشير ذات المصادر إلى ان الفضاء بات يشغل ما يقارب 9000 موطن شغل وفّرتها حوالي 73 شركة رائدة في قطاعات مختلفة، وينتظر ان يرتفع عدد مواطن العمل مع دخول عدد من الوحدات الجديدة حيز العمل.

كما بلغت صادرات المؤسسات المنتصبة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت خلال سنة 2023، معدل 1522 مليون دينار، اي ما يقارب 3.4٪ من إجمالي الصادرات الوطنية في الصناعات المعملية.



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في إطار دعم مختلف البرامج الاستثمارية والمناخات الاجتماعية والمهنية السليمة بمختلف المؤسسات العمومية، أدّى والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اليوم الخميس، زيارة عمل الى الفضاء اطلع خلالها بحضور الرئيس المدير العام للفضاء بديع القليبي، ومعتمد منزل بورقيبة زيادحرز الله، على ابرز الخصوصيات والمميزات التنموية ولاسيما التنظيم الهيكلي النموذجي، وعلى دور الفضاء في مزيد تعزيز التنمية الشاملة والرفع من جاذبية الجهة والاقتصاد الوطني.

كما اطلع الوالي على مختلف مكونات الفضاء ببنزرت ومنزل بورقيبة، وزار عددا من المؤسسات المنتصبة به ،علاوة على مجمل برامج التوسعات المستقبلية.

وأنشئ فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت سنة 1993 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشجيع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، وتفعيل التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، ويمتد على مساحة 81 هكتارا موزعة على موقع بنزرت بمساحة 30 هكتار وموقع منزل بورقيبة، 1 بمساحة 21 هكتار، وموقع منزل بورقيبة 2 بمساحة 30 هكتار.

ويوفر الفضاء أراض ومبان للمستثمرين ذات تهيئة وبنية تحتية عالية الجودة لاحتضان الشركات الصناعية والخدماتية والتجارية المصدرة كلياً مع توفير جملة من الخدمات الموجهة للمستثمرين، ومن أهدافه الرئيسية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما فيها الصناعة الصيدلانية، وصناعة الطيران، وصناعة السيارات، والصناعة البحرية والترفيهية، والصناعة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والتجارة والخدمات، وتوفير مواطن شغل جديدة لحاملي الشهادات، مع نسبة تأطير هامة تقدر بـ 35%، علاوة على تشجيع الصادرات ونقل التكنولوجيا من خلال الأنشطة المبتكرة المتوفرة داخل الفضاء.

كما يوفر إمتيازا نموذجيا باعتباره المخاطب الوحيد للمستثمر، حيث يوفر دعما مستمرا خلال مختلف مراحل إنجاز وبعث المشروع بما في ذلك إجراءات تكوين الشركات والانتصاب داخل الفضاء، والمساعدة التقنية أثناء وبعد البناء على غرار منح رخص البناء وغيرها، ومنح شهادة الدخول في طور الاستغلال، والمساعدة في انتداب الأعوان، ومتابعة نشاط الشركة، كما يوفر خدمة المخاطب الوحيد وهي خدمة مجانية يوفرها الفضاء طيلة مدّة نشاط الشركة، مع تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال وجود مكاتب الديوانة عند مداخل الفضاء، وتأمين مواقع الفضاء، وصيانة وحفظ المواقع والتبادل الحر بين المستثمرين المنتصبين بالفضاء وتقاليد صناعية بجهة بنزرت.