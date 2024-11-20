المنستير: المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير يتحصل على شهادة الايزو 21001 الخاصّة بجودة التعليم العالي (مدير المعهد)

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تحصّل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير على شهادة الايزو 21001 الخاصّة بجودة التعليم العالي، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، محمّد أمين الزوالي، .





وأوضح الزوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هيئة دوليّة في الإشهاد أسندت للمعهد هذه الشهادة التي ستفتح آفاقا تشغيلية أوسع للطلبة باعتبار أنّه يقع التنصيص عليها في شهادة تخرج كلّ طالب، كما سترفع من مرئية المعهد على المستوى العالمي، وفق تأكيده.



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وانطلق المعهد العالي للبيوتكنولوجيا منذ سنتين في الاشتغال على 16 محورا من أجل الحصول على هذه الشهادة، وتتعلق هذه المحاور بالمكتبة والتوثيق، والخدمات الطلابية، والمالية والشراءات، والبحث العلمي، والتدريس، والموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، والمرحلة الثالثة، والتصرف في النفايات، والصيانة والخدمات العامة، والبنية التحتية، والتكوين والأنشطة التطبيقية، ومدرسة الدكتوراه، والامتحانات، والحياة الجمعياتية والثقافية، والاتصال.

وأشار الزوالي إلى أن إستراتيجية المعهد تشمل الحصول على شهادة الايزو 21001 والمرور للاشتغال على الاعتماد الأكاديمي والتي لن يضطر المتخرج بموجبه إلى معادلة شهادته مع الشهائد في دول أجنبية، كما يواصل حاليا إجراء دراسة معمّقة لوحدات التدريس الحالية حتى تكون متلائمة أكثر مع متطلبات سوق الشغل، ويسعى إلى إحداث مرحلة تحضيرية مدمجة للبيوتكنولوجيا يمكن للطلبة بعدها مواصلة دراسات هندسية في البيوتكنولوجيا.

وبادر المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بالتعاون مع بعض المؤسسات بجامعة المنستير، على غرار تعاونه مع المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير من خلال إحداث مسارات تكوين مشتركة من ذلك إحداث ماجستير في البيوإعلامية وهو اختصاص عالي التشغيلية في العالم، ومع المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير في مجال البيوتكنولوجيا الطبية.

كما انطلق المعهد منذ سنتين في تجربة نموذجية غير مسبوقة قائمة على التدريس حسب المشروع منذ السنة الأولى من ماجستير البيولوجيا والفيزيولوجيا الخلوية قصد إعداد الطلبة للبحث متعدد الاختصاصات، وسيقع تعميم هذه التجرية خلال السنة الجامعية الجارية على طلبة السنوات الثالثة، وأثناء السنة الجامعية المقبلة على طلبة السنوات الثانية على أن تعمم موفي 2027 على طلبة السنوات الأولى، حسب مدير المعهد.



