دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات (اقل من 17 سنة): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 2-3

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انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة مساء اليوم الاربعاء في المغرب امام نظيره المصري بنتيجة 2-3 في مباراة الجولة الرابعة ضمن دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى كاس امم افريقيا 2025 .



وفشل المنتخب التونسي في المحافظة على تقدمه في نتيجة الشوط الاول للمباراة الذي انتهى لصالحه 2-1 حيث عرف اداء ابناء المدرب محمد امين النفاتي تراجعا مذهلا خلال الدقائق العشر الاخيرة للمباراة ليتمكن المنتخب المصري من تعديل الكفة في مرحلة اولى ثم تحقيق هدف الانتصار 3-2.

وتعقدت وضعية المنتخب التونسي في التاهل الى النهائيات القارية بعد ان تجمد رصيده عند 7 نقاط وانهى جميع مبارياته في الدورة



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وفي المقابل صعد المنتخب المصري الى المركز الثاني مؤقتا ب6 نقاط وسيخوض مباراته الاخيرة يوم السبت القادم ضد منتخب ليبيا.

ويواجه المنتخب المغربي(4 نقاط) في وقت لاحق نظيره الليبي (صفر نقطة).



الجولة 4 (الأربعاء 20 نوفمبر 2024) :

تونس- مصر 2-3

س20/ ليبيا- المغرب

الجزائر : معفاة

الجولة 3 (الأحد 17 نوفمبر 2024) :

ليبيا- الجزائر 2-3

المغرب- تونس 2-2



( الجولة 1 / الاثنين 11 نوفمبر 2024 ):

الجزائر- تونس 0-1

المغرب - مصر 5-1

ليبيا: معفاة



(الجولة الثانية/ الخميس 14 نوفمبر 2024)

مصر- الجزائر 2-1

تونس- ليبيا 2-1

المغرب: معفى



الترتيب نقاط لعب الفارق

1- تونس 7 4 +1

2- مصر 6 3 +1

3- المغرب 4 2 +4

- الجزائر 3 3 -1

5- ليبيا 0 2 -2



برنامج بقية المباريات :

الجولة 5 والأخيرة (السبت 23 نوفمبر 2024):

س18/ الجزائر- المغرب

س18/ مصر- ليبيا

تونس: معفاة



ملاحظة: تقام الدورة في شكل بطولة مصغرة ويمثل فيها صاحبا المركزين الأول منطقة شمال إفريقيا في نهائيات كان- 2025.