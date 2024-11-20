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الرابطة 2: انسحاب المدرب شهاب التيح من تدريب الأمل الرياضي بالرقبة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 15:57 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن الأمل الرياضي بالرقبة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الأربعاء انسحاب المدرب شهاب التيح من تدريب فريق الأكابر.
وأورد الأمل الرياضي بالرقبة في بيان على صفحته الرسمية أنّ قرار انسحاب المدرب شهاب التيح جاء بسبب الصعوبات التي يشهدها الفريق وخاصة منها المادية.
يذكر أنّ الأمل الرياضي بالرقبة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط وذلك بعد مضي 5 جولات من انطلاق سباق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2024-2025.
ويلاقي الأمل الرياضي بالرقبة الأحد القادم فريق الملعب القابسي خارج قواعده لحساب الجولة السادسة.


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