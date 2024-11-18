اضراب بيومين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

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اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين برقية تنبيه دعا فيها منظوريه بشركة البيئة والغراسات والبستنة الى الاضراب عن العمل يومي الثلاثاء 3 و الاربعاء 4 ديسمبر القادم



وجاء هذا القرار وفق نص البرقية الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشعل، دفاعا عن مطالبهم المتمثلة في تفعيل قرار تصنيف الشركة ، والزيادة العامة في الاجور لسنوات 2023/2024/2025،وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015/2016 والقسطين الثاني والثالث من المنحة الخصوصية ، وتحيين شبكة الاجر على قاعدة الاجر الادنى المضمون،وتمكين الاعوان من زي الشغل

وتجدر الاشارة الى ان اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين لم تصرف اجورهم لشهر اكتوبر الى حد الان، وكانوا قد اضربوا عن العمل يوم 5 نوفمبر الجاري ونفذوا وقفات احتجاجية يومي 12 و13 من الشهر الجاري ،وتجمعا عماليا يوم الخميس 14 نوفمبر بدار الاتحاد