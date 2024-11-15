في اتصال هاتفي ..وزير الخارجية ونظيره الليبي يؤكدان على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين البلدين

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اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والمكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم محمد الباعور، في اتصال هاتفي جرى صباح اليوم الجمعة، على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات .



ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية جدد الجانبان في الاتصال الهاتفي التّأكيد على أهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.