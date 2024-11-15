الداخلية: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات... وحجز مواد مخدرة بينها 1 كغ من "الكوكايين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673725d69d7920.59333165_jpnmfeglikohq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس، يوم 12 نوفمبر الحالي، من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المواد المخدرة بجهة حي خالد بن الوليد بولاية منوبة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أصدرته اليوم الجمعة.



وألقت القبض على 3 من عناصر هذه الشبكة وحجزت 1 كلغ من مخدّر "الكوكايين" وحوالي 3 آلاف قرص مخدّر، بالإضافة إلى كميات متفاوتة من مخدري القنب الهندي و"الهيروين" ودراجة نارية مستغلة في نقل المخدرات وترويجها.





...



وأفاد بلاغ لوزارة الدّاخلية بأنه تمّ الاحتفاظ بذوي الشبهة بعد مُراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، من أجل "جرائم المُخدّرات وتبييض الأموال"، ووقع إدراج شخصين آخرين شملتهما الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما، وفق ذات المصدر.

وأفاد بلاغ لوزارة الدّاخلية بأنه تمّ الاحتفاظ بذوي الشبهة بعد مُراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، من أجل "جرائم المُخدّرات وتبييض الأموال"، ووقع إدراج شخصين آخرين شملتهما الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما، وفق ذات المصدر.