تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تعادل غينيا الاستوائية والجزائر صفر-صفر

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تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام مضيفه غينيا الإستوائية بنتيجة 0-0, اليوم الخميس, بملعب مالابو في إطار الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (كان 2025).





ولحساب اللقاء الثاني عن نفس الجولة, حقق منتخب ليبيريا مساء أمس الأربعاء, فوزه الأول في التصفيات على حساب نظيره الطوغولي (1-0), بمونروفيا.



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و جاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (83) عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح محمد سانغاري .

وعلى ضوء هذه النتيجة, تمكن منتخب غينيا الاستوائية من ضمان تأهله رسميا للنهائيات ليلتحق بالجزائر التى ضمنت تأهلها في الجولة الرابعة.

وعقب مباراتي الجولة الخامسة, تواصل الجزائر تصدرها للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة متبوعة على التوالي بكل من غينيا الاستوائية (8 ن) ثم ليبيريا (4 ن) فالطوغو (2 ن).

و خلال الجولة السادسة و الاخيرة المقررة يوم الاحد القادم يستقبل المنتخب الجزائري نظيره الليبيري بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو بينما يستضيف المنتخب الطوغولي نظيره الغيني الاستوائي بالعاصمة لومي

وستدور كاس امم افريقيا 2025 بالمغرب في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.