البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة البالغة 2279 مليون دينار

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وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو ويحضر الجلسة عن الجانب الحكومي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ.



انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، صباح الخميس، في مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البالغة قيمتها زهاء 2279 مليون دينار.وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو ويحضر الجلسة عن الجانب الحكومي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ.

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وبين بالشيخ في كلمته الافتتاحية، ان مشروع ميزانية وزارة الفلاحة سجل تطورا بنسبة 3 بالمائة عن المبلغ المخصص لميزانية الوزارة ضمن ميزانية 2024.





وخصصت الوزارة مبلغ 702 مليون دينار للتاجير و 9ر41 مليون دينار للتسيير و قرابة 867 مليون دينار للتدخل و 667 مليون دينار للاستثمارات .



ويستفيد برنامج المياه من قرابة 37 بالمائة من مشروع الميزانية للعام المقبل من خلال حصوله على اعتمادات تقارب 7ر850 مليون دينار في حين يستيفد برنامج الانتاج الفلاحي والجودة والمراقبة الصحية بقرابة 465 مليون دينار تشكل 20 بالمائة من الميزانية، وفق بالشيخ.



و استعرض النواب المشاركون في النقاش عديد النقاط المتصلة بالقطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والمحلي الى جانب التطرق الى بعض الملفات الهامة على غرار ملف المياه .



