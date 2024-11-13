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نجم المتلوي: جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 28 نوفمبر الجاري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 14:37 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن نجم المتلوي اليوم الأربعاء أنّه تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 28 نوفمبر الجاري، وذلك على اثر استقالة أكثر من ثلثي أعضاء الهيئة المديرة.
واورد نجم المتلوي في بلاغ له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّه سيتم خلال أشغال الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية وتحديد موعد لجلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح النظام الأساسي للجمعية.


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