المدرب السابق للأولمبي الباجي يامن الزلفاني يتعاقد مع فريق ديالي العراقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67332d5be99260.44428449_lphmfjgknoiqe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي ديالي العراقي تعاقده مع المدرب السابق للأولمبي الباجي يامن الزلفاني.

وكان يامن الزلفاني قدم استقالته من تدريب الأولمبي الباجي لأسباب "عائلية" حسب ما اعلنه الفريق على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وكان الزلفاني تولى المقاليد الفنية لفريق عاصمة السكر منذ 13 أكتوبر الماضي خلفا للمدرب ناصيف البياوي وقاد الفريق في 4 مباريات لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، فاز خلالها في مباراة وتعادل في مباراتين مقابل هزيمة واحدة كانت في الجولة الماضية خسر على اثرها مركز الصدارة لفائدة الترجي الجرجيسي.

وتجدر الاشارة الى أنّ ديالي العراقي يحتل المركز 19 قبل الأخير في البطولة العراقية وذلك بعد مضي 7 جولات.