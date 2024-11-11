الاولمبي الباجي يقبل استقالة المدرب يامن الزلفاني

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اعلنت الهيئة المديرة للاولمبي الباجي انها قبلت انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب يامن الزلفاني وذلك بطلب منه.

واوضح الاولمبي الباجي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الهيئة المديرة للاولمبي قبلت استقالة مدرب فريق الاكابر يامن الزلفني "لاسباب عائلية خاصة".



وكان الزلفني انضم الى فريق الشمال الغربي في اكتوبر الماضي خلفا لناصيف البياوي. وقد حقق مع فريق عاصمة السكر نتائج متميزة حيث قاده الى تحقيق 5 انتصارات متتالية وتعادلين قبل ان ينهزم في الجولة الاخيرة السبت الماضي امام الترجي الجرجيسي المتصدر 1-2.



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ويحتل الاولمبي الباجي حاليا المركز الثالث في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 17 نقطة خلف الترجي الجرجيسي ب19 نقطة والنادي الافريقي ب17 نقطة.