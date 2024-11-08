إنطلاق المؤتمر الدولي للطب وعلوم الرياضة بالعاصمة

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إنطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي للطب وعلوم الرياضة الذي ينظمه المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بالتعاون مع الجمعية التونسية للطب الرياضي والجمعية الدولية لعلوم الرياضة بالعالم العربي على امتداد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري.



ويهدف المؤتمر، الذي يقام تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، إلى تقديم آخر المستجدات العالمية في مجال الطب وعلوم الرياضة، في ظل التطور التكنولوجي إلى جانب تبادل الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال من أجل ضمان سلامة الرياضيين وتوفير أفضل ظروف النجاح والتألق الرياضي.

ويتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور ومداخلات علمية حول دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة وتطوير الطب الرياضي وآخر المستجدات في التدخل للوقاية من الإصابات والكسور لدى الرياضيين وأمراض القلب، إلى جانب تقديم ملخص حول دور مراكز الطب وعلوم الرياضة على المستويين المركزي والجهوي ونجاح تجربة الأطباء التونسيين في المرافقة والتدخل لتأمين سلامة الرياضيين في الألعاب الأولمبية والبرالمبية باريس 2024.