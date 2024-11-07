سليانة: غلق الطريق بين مدينة بورويس ومنطقة بورويس الفلاحي حفاظا على سلامة المواطنين إثر تساقط الأمطار

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قررت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة، مساء اليوم الخميس، غلق الطريق المحلية 715 الرابطة بين مدينة بورويس ومنطقة بورويس الفلاحي، حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار، وفق مصادر محلية متطابقة.

وأفادت ذات المصادر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأمطار المتساقطة بكميات هامة تسببت في ارتفاع منسوب وادي المالح.

من جهته أكد مصدر من الحماية المدنية أن أعوان الحماية المدنية يقومون بشفط المياه بعدد من المنازل والمحلات بمدينة بورويس.

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة شكري الزوايدي، قد دعا في تصريح سابق ل"وات" إلى توخي الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية.



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يذكر أنه تم انتشال جثة شابة جرفتها سيول وادي الهنشير بمعتمدية قعفور عند محاولتها عبور مجرى الوادي.