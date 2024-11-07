رئيس الجمهورية يلتقي رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم

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التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي.



وتناول الاجتماع خاصة "الدور الموكول لكل من المجلسين لوضع التشريعات التي ينتظرها الشعب خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.





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وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى أن "تونس تواجه تحديات كبيرة لا يمكن رفعها إلا بالعمل معا كل في إطار اختصاصاته في ظل شعور مشترك مفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية".

وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى أن "تونس تواجه تحديات كبيرة لا يمكن رفعها إلا بالعمل معا كل في إطار اختصاصاته في ظل شعور مشترك مفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية".