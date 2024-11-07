الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة الرابعة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 9 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
السبت 9 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن طاهر تليش
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين عبد السلام ماني
ملعب قربة
النادي القربي - نادي حمام الانف محمود قصيعة
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية عبد الحميد بدر الدين
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل حسان السالمي
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى امير الفقير
المجموعة الثانية
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد محمد العاقل
الاحد 10 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية مروان الخمري
المجموعة الثانية
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل القصرين اشرف الحركاتي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة نزار الرياحي
ملعب جلمة
نسر جلمة - كوكب عقارب اسامة شريط
ملعب قابس
الملعب القابسي - محيط قرقنة حسام بولعراس
ملعب الرديف
هلال الرديف - هلال الشابة يوسف بن يحي
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - امل الرقبة منتصر عمار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297079