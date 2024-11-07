الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة الرابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 9 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب اريانة



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جمعية اريانة - هلال مساكن طاهر تليش

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - جمعية مقرين عبد السلام ماني

ملعب قربة

النادي القربي - نادي حمام الانف محمود قصيعة

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - القلعة الرياضية عبد الحميد بدر الدين

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - مستقبل وادي الليل حسان السالمي

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل المرسى امير الفقير

المجموعة الثانية

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير - اولمبيك سيدي بوزيد محمد العاقل





الاحد 10 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية مروان الخمري



المجموعة الثانية

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل القصرين اشرف الحركاتي

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - بعث بوحجلة نزار الرياحي

ملعب جلمة

نسر جلمة - كوكب عقارب اسامة شريط

ملعب قابس

الملعب القابسي - محيط قرقنة حسام بولعراس

ملعب الرديف

هلال الرديف - هلال الشابة يوسف بن يحي

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - امل الرقبة منتصر عمار