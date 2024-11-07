وزير الصحة: "سيتم تجهيز المستوصفات والمستشفيات الجهوية بكافة معتمديات وعمادات صفاقس،ومدها بالإمكانيات والأدوية "

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أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أنه "سيتم تجهيز المستوصفات والمستشفيات الجهوية، بكافة معتمديات وعمادات ولاية صفاقس، بعديد التجهيزات الطبية القيمة، وتوفير الأدوية بها، ومدها بالإمكانيات اللازمة، من أجل تكريس سياسة الدولة القائمة على مستوى تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية "



وأضاف في تصريح إعلامي، خلال زيارة غير معلنة، أداها اليوم الخميس، إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية صفاقس، أنه "سيتم القيام بعديد البرامج التحفيزية لجميع العاملين في القطاع الصحي، لدفعهم إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة، والحد من طول آجال الانتظار، والتسريع في مواعيد إجراء العمليات الجراحية".٠





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وأكد أنه "سيتم تحسين الهياكل الصحية، والخدمات الصحية وجدواها، في الأرياف والمناطق الداخلية، على غرار المدن الكبرى، رغم عديد الصعوبات في الإمكانيات المادية والنقل، وذلك بتوفر الإرادة من أجل العمل على تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية والأرياف، بإعتبارها ذات أولوية ".



وبالنسبة للإنتدابات، قال وزير الصحة، أنه "قد تم خلال سنة 2024 ، برمجة 3 آلاف موطن شغل، تم إنتداب حوالي 1200 منهم، في إنتظار البقية، بالإضافة إلى انتداب المزيد من أطباء الإختصاص، والإطارات شبه الطبية، والتقنيين، في الأرياف والمناطق الداخلية، واعتماد التكنلوجيا الحديثة، وتقنية التطبيب عن بعد، لمصلحة المرضى، وتجنيبهم عناء التنقل".



وخلص وزير الصحة، إلى أنه "من الضروري الالتزام بسياسة الدولة الصحية، القائمة على التثقيف الصحي، والوقاية الصحية، ليس من الأمراض المتنقلة جرثوميا فقط، بل حتى من الأمراض المزمنة، أيضا"، لافتا إلى أنه "بالتثقيف الصحي، والوقاية الصحية، من خلال بث برامج تلفزية وإذاعية، واتباع تغذية سليمة، وممارسة الرياضة، يمكن حماية 50 بالمائة من المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وتجنب مضاعفاتها، والتخفيض من كلفة التداوي على مدى طويل".



يذكر أن وزير الصحة قام خلال زيارته غير المعلنة التي أداها اليوم الخميس إلى ولاية صفاقس، استهلها بزيارة المستشفى المحلي بمعتمدية الحنشة، وأتبعها بزيارات لعدد من الوحدات الصحية بجبنيانة والحزق، والعامرة، والعوابد، ومركز الصحة الأساسية بالشعال... وغيرها



يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 ماي 2024، أمران عدد 232 و 233 لسنة 2024، مؤرخان في 29 أفريل 2024، حيث ينص الأمر الأول على إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحمل إسم المستشفى المحلي بالحنشة من ولاية صفاقس، فيما ينص الأمر الثاني على إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحمل إسم المستشفى المحلي بقلعة سنان من ولاية الكاف، مع تمتيع المؤسستين بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وإلحاق ميزانيتهما ترتيبيا بميزانية الدولة واخضاعها لإشراف وزارة الصحة.