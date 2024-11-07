مشاركون في ندوة حول "أحكام القانون الجديد المنظم للشيك بدون رصيد" يدعون الى التسريع بإصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية

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دعا مشاركون في ندوة إعلامية تحسيسية نظّمها الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بسوسة، أمس الأربعاء، بمقره، حول "أحكام القانون الجديد المنظم للشيك بدون رصيد"، إلى التسريع بإصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية لهذا التشريع الجديد، والى التعجيل بإحداث المنصة الالكترونية المذكورة في القانون وتفعيل دور البنوك في متابعة الشيكات المرتجعة.



كما دعا المشاركون في هذه الندوة الى مراجعة آلية الخلاص المؤجل "الكمبيالة" حتى تتوافق مع نص التشريع الجديد المتعلق بالشيك، وإيجاد وسائل جديدة للدفع او الخلاص، الى جانب التأكيد على أهمية ملاءمة منظومة التأمين الجديد المتعلق بالشيك، والزيادة في سقف الارجاع، وكذلك ملاءمة منظومة التأمين على الخلاص مع الواقع الاقتصادي ومتطلباته لضمان الخلاص المؤجل.

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كما دعا المشاركون في هذه الندوة الى مراجعة آلية الخلاص المؤجل "الكمبيالة" حتى تتوافق مع نص التشريع الجديد المتعلق بالشيك، وإيجاد وسائل جديدة للدفع او الخلاص، الى جانب التأكيد على أهمية ملاءمة منظومة التأمين الجديد المتعلق بالشيك، والزيادة في سقف الارجاع، وكذلك ملاءمة منظومة التأمين على الخلاص مع الواقع الاقتصادي ومتطلباته لضمان الخلاص المؤجل.

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وقد تضمنت الندوة، التي حضرها قضاة عن المحكمة الابتدائية سوسة 1 و سوسة 2، والمدير الجهوي لبنك الإسكان، والمدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي، ونائب مدير البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، ورئيسة الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد، الى جانب عدد هام من أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالجهة، مداخلة للخبير و القاضي لدى محكمة التعقيب، كمال العياري، بعنوان "قراءة قانونية للشيك بدون رصيد في ظل التشريع الجديد والفصول الترتيبية"، ومداخلة للخبير المحاسب قيس الفقيه تعرض فيها لـ "كامل فصول قانون الشيكات والتراتيب الأخرى المتعلقة بإغلاق الحسابات وواجبات البنوك".