توزر: تخصيص قرابة 90 ألف شتلة لموسم التشجير

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خصصت الدائرة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، قرابة 90 ألف شتلة بين أشجار غابية ورعوية وشتلات زينة لموسم التشجير الحالي، وقع الانطلاق في توزيعها على الأفراد والمؤسسات والجمعيات الراغبة في التشجير منذ يوم 4 نوفمبر، وفق رئيس الدائرة عماد بن جليلة.



وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن الشتلات موزعة إلى 13 ألف شتلة غابية و60 ألف شتلة رعوية والفي شتلة شبه غابية و10 آلاف شجرة زينة، وسيتم في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة تخصيص مواقع للتشجير في كل معتمدية من خلال احتفال جهوي واحتفالات محلية.

وبين أن برامج الدائرة الهادفة إلى دعم الغطاء النباتي ومقاومة التصحر، يعمل على تشجير حوالي 50 هكتارا للتشجير الغابي والرعوي، وسيتم الانطلاق في عملية التنفيذ منتصف شهر نوفمبر الحالي، إضافة إلى المساهمة التي تقدمها الدائرة الجهوية للغابات لفائدة البلديات في ما يتعلق بالتشجير الحضري.



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يشار إلى أن برامج التشجير الغابي موزعة على جميع المعتمديات في موقع مخصص لحضائر الغابات.