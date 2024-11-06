تعزيز آفاق التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في قطاع الطاقات المتجددة محور لقاء وزيرة الصناعة بوزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي

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مثل تعزيز آفاق التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في قطاع الطاقات المتجددة، محور اللقاء الذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الإربعاء، بوزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي جلبيرتو بيشاتو فراتين، على هامش، إنعقاد الإجتماع الوزاري الإفتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الإندماجية بالعاصمة الإيطالية روما.



وتباحث الجانبان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، كيفية النهوض ببرامج الإنتقال الطاقي والعمل على إستقطاب الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما يساعد على تنفيذ المشاريع الكبرى على غرار الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.





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كما تم الإتفاق، بالمناسبة، على مواصلة التشاور بخصوص ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الطاقة خلال إجتماع مزمع تنظيمه خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025