تطاوين: إضراب عن العمل بيوم واحد للعاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين

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نفّذ أعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، اليوم الثلاثاء، اضرابا عن العمل بيوم واحد بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بموجب برقية صادرة بتاريخ 22 اكتوبر 2024.

واحتضن مقر الاتحاد الجهوي، صباح اليوم، اجتماعا عاما، تلته مسيرة نحو مقر الولاية أين نفّذ منظورو الشركة وقفة احتجاجية عبّروا خلالعا عن استنكارهم للمماطلة التي عطلت تلبية مطالبهم.

وأوضح الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للشركة بتطاوين، مبارك السياري، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ المطالب تتمثل بالخصوص في تفعيل قرار تصنيف الشركة المصادق عليه منذ 5 نوفمبر 2020، وتفعيل الزيادة العامة في الاجور لسنوات 2023و2024و 2025، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015-2016 والقسطين الثاني والثالث من المنحة الخصوصية، وتحيين شبكة الاجر على قاعدة الاجر الادنى المضمون، فضلا عن تمكين الاعوان من زي الشغل.

يذكر أنّ شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين تشغل حوالي 235 موظّفا موزعين على عديد المصالح والادارات الجهوية والمحلية وخاصة منها البلديات والمركب الجامعي والمستشفى الجهوي وغيرها.



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